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Фотографувались із символікою РФ та підозріло поводились: у Львові затримали багато диверсантів (фото)

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Фотографувались із символікою РФ та підозріло поводились: у Львові затримали багато диверсантів (фото)

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Також у Львові затримали військовослужбовця РФ.

У Львові продовжують затримувати диверсантів, які намагались зашкодити Україні. 

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області. 

Останніми днями було виявлено диверсантів: 

  • На один із блокпостів підійшли небайдужі і повідомили про багатодітну сім'ю, яка підозріло поводиться. Виявилося, що чоловік є прихильником радянських диктаторів, "руского міра". Він часто відвідував Росію і фотографувався там у формі МНС Росії. Патрульні зупинили автомобіль на вулиці Зеленій. Водій поводився дивно. У нього в телефоні виявили російський прапор. Він зізнався, що має рідного брата в країні агресора.
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  • На блокпосту зупинили особу з копією військового квитка Росії. Сказав, що служив оператором переносного зенітно-ракетного комплексу. Чоловік запевняв, що вже 20 років живе в Україні, але його акцент свідчив зовсім про інше. З'ясувалося, що він змінював прізвище. Особи, які їхали з ним, плуталися у тому, куди прямують.
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  • Прийшов виклик про чоловіка, який неадекватно поводиться і погрожує ножем. Патрульні негайно приїхали і затримали невідомого. У нього виявили піротехнічний засіб. Фото різних місць та креслення на картах. Переписки з особами із Росії та часті дзвінки на російські номери. Осіб затримали і далі ними займалися співробітники відділу поліції та СБУ.

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