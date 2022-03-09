Фотографувались із символікою РФ та підозріло поводились: у Львові затримали багато диверсантів (фото)

Також у Львові затримали військовослужбовця РФ.
У Львові продовжують затримувати диверсантів, які намагались зашкодити Україні.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
Останніми днями було виявлено диверсантів:
- На один із блокпостів підійшли небайдужі і повідомили про багатодітну сім'ю, яка підозріло поводиться. Виявилося, що чоловік є прихильником радянських диктаторів, "руского міра". Він часто відвідував Росію і фотографувався там у формі МНС Росії. Патрульні зупинили автомобіль на вулиці Зеленій. Водій поводився дивно. У нього в телефоні виявили російський прапор. Він зізнався, що має рідного брата в країні агресора.
- На блокпосту зупинили особу з копією військового квитка Росії. Сказав, що служив оператором переносного зенітно-ракетного комплексу. Чоловік запевняв, що вже 20 років живе в Україні, але його акцент свідчив зовсім про інше. З'ясувалося, що він змінював прізвище. Особи, які їхали з ним, плуталися у тому, куди прямують.
- Прийшов виклик про чоловіка, який неадекватно поводиться і погрожує ножем. Патрульні негайно приїхали і затримали невідомого. У нього виявили піротехнічний засіб. Фото різних місць та креслення на картах. Переписки з особами із Росії та часті дзвінки на російські номери. Осіб затримали і далі ними займалися співробітники відділу поліції та СБУ.
Читайте також:
- Росія продовжує тримати в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі - Кулеба
- Навіть чек пробити не зможуть: у Росії закінчується чекова стрічка
- Як дізнатись про евакуацію і що робити після її оголошення - у Зеленського пояснили