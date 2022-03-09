Голова Львівської ОВА закликав бізнес працювати і залучати 200 тисяч внутрішніх переселенців

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав бізнес працювати, аби стати економічною опорою для України.

«Працюйте для максимального результату вашого бізнесу, для того, щоб ваші працівники отримували високі зарплати й могли достойно утримувати свої родини. Систематизуйте свою роботу, дослухайтеся до нових ідей, знайдіть іноземних партнерів, пробуйте, пробуйте… не зупиняйтеся, аж поки не зробите! Бо часи змін і тривог - саме ті часи, коли перед інноваціями і бізнесом відкривається найбільше можливостей», - заявив Козицький.

Він закликав бізнесменів виробляти те, що зараз найбільше потрібно українській економіці.

«Починайте, якщо маєте навіть найменший стартовий капітал. Весь великий бізнес починався з малого. Вмієте випікати хліб? - Почніть з малої пекарні! Відкрийте перукарні та малі кав’ярні! Заготовляйте гриби, вирощуйте ягоди, виготовляйте консервацію! Думайте про імпортозаміщення! Нагадаю, наразі держава максимально сприяє малому та середньому бізнесу, знижуючи податки та спрощуючи багато процесів», - сказав голова Голова Львівської ОВА.

Він також закликав бізнесменів об’єднуватись в асоціації, так само, як вони об’єдналися у волонтерстві.

«Згадайте про внутрішньо переміщених осіб. Їх на Львівщині вже майже 200 тисяч. Залучіть українців зі всіх регіонів до роботи на ваших підприємствах. Серед них, я впевнений, є висококваліфіковані фахівці у різних галузях. Тепер ми разом. Ми разом - сильніші!», - впевнений він.

Козицький нагадав, що Міністерство інфраструктури допомагає у релокалізації виробництв зі східних областей на захід України. Зокрема, управлінці безкоштовно перевозять фабрики та заводи Укрзалізницею, обласні адміністрації сприяють у пошуку приміщень, земельних ділянок та в інших важливих пунктах, аби максимально швидко запустити бізнес на новому місці.

По допомогу на Львівщині можна звертатися за е-адресою investregionlviv@gmail.com або писати приватні повідомлення на сторінку Департаменту економічної політики Львівської ОДА (https://www.facebook.com/deploda) та у WhatsApp за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138.