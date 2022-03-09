У Львівській області відновлюють навчання у школах: деталі

9 березня кожен заклад освіти має визначитися з формою навчання.

Від 14 березня у школах Львівської області відновлюють навчання. До навчання можуть долучитися і діти-переселенці з інших областей.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За якою формою відбуватиметься навчання - дистанційно, очно чи в змішаному режимі - кожна школа вирішуватиме самостійно.

"9 березня кожен заклад освіти має визначитися з формою навчання. Для цього необхідно врахувати чинники безпеки учнів та педагогів, особливості діяльності кожної школи в умовах військового стану. Інформація подається у відділи освіти райдержадміністрацій. Кожен заклад освіти має забезпечити можливість долучення до освітнього процесу дітям, що тимчасово переїхали на Львівщину через злочинні дії РФ", — повідомили у департаменті освіти Львівщини.

Для детальнішого роз’яснення працює "гаряча лінія": 096 014 37 08, 093 547 37 83. Контактна особа Таня Полянчич.

Нагадаємо, від середи, 9 березня, у школах Хмельницького відновлюється дистанційне навчання. Також в Івано-Франківській області від 14 березня планують відновити навчання у школах, училищах та коледжах.