На Львівщині залишилось 20 тис. вільних місць для переселенців: місцевих просять допомогти

На "Арені Львів" працює центр, який поселяє людей із постраждалих регіонів.

У Львівській області наразі залишилось 20 тис. вільних місць для переселенців з інших регіонів України. Проте влада наразі працює над збільшенням.

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Про це повідомив голова Львівської ВЦА Максим Козицький.

Так, на "Арені Львів" працює центр, який поселяє людей із постраждалих регіонів, зокрема:

тимчасово поселяє тих, хто прямує за кордон, зупиняється у родичів та знайомих, чи вирішив самостійно знайти собі помешкання. Буває, люди прибувають на вокзал пізно ввечері чи вночі, тож їм допомагають з ночівлею у Львові та околицях.

на довготривалий термін поселяє тих, хто вирішує залишитися на Львівщині, але не має де жити. Людей скеровують у державні і комунальні заклади – санаторії, гуртожитки, школи, дитсадки. Здебільшого це Борислав, Дрогобич, Червоноград.

"На цей момент маємо майже 20 тисяч вільних місць. 101 тисяча – вже заселені. На щастя, почали працювати "зелені коридори" для порятунку людей. Тож потрібно ще більше місць, де ми можемо прихистити наших земляків. Прошу керівників громад провести на своїх територіях інвентаризацію об’єктів, де можна за лічені дні створити умови для проживання вимушених переселенців. Звертаюся до жителів Львівщини! Якщо ви чи ваші знайомі маєте будинок, дачу, де ніхто не проживає, зголошуйтесь до голів територіальних громад", - йдеться у повідомленні.

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