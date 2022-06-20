15-річний підліток втопився у річці Опір на Львівщині

15-річний підліток втопився у річці Опір на Львівщині

У Стрийському районі сталась трагедія.

У неділю, 19 червня, в с. Дубина Стрийського району Львівської області в річці Опір потонув 15-річний хлопець.

Про це поінформували у пресслужбі ДСНС області.

Повідомлення про утоплення підлітка рятувальники отримали о о 18:55.

"В с. Дубина Стрийського району в р. Опір потонув місцевий мешканець, 2007 року народження. Тіло хлопця було витягнуто на поверхню місцевими мешканцями", - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

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