Водолази шукали тіло два дні: у річці Західний Буг втопився житель Львівської області

В річці Західний Буг потонув 45-річний чоловік.

В місті Сокаль Червоноградського району Львівської області в річці Західний Буг під час купання пірнув у воду та не винирнув місцевий мешканець. Чоловіка два дні розшукували водолази.

Про це повідомили у персслужбі ДСНС у Львівській області.

"15 червня о 13:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що 14 червня в річці Західний Буг під час купання пірнув у воду та не винирнув місцевий мешканець, 1977 року народження", - йдеться к повідомленні.

Того ж дня потопельника водолази не знайшли, тож пошукові роботи продовжились вранці наступного дня, але і вони не дали результату.

Тіло потопельника виявив випадково місцевий рибалка. До місця події прибули надзвичайників, які витягнули тіло загиблого з води і човном переправили на берег, де передали поліцейським.

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