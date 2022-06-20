У Львові горіла церква московського патріархату: вогонь виник під шаром покрівельного матеріалу

Ввечері 19 червня у Сихівському районі Львова загорівся храм святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви московського патріархату.

Про це пише Львівський портал.

Пожежа виникла близько 22:45 год. На місце прибули рятувальники та поліція. О 23:19 год пожежу локалізували, наразі надзвичайники розбирають дах та проводять роботи з проливки конструкцій.

В ГУ ДСНС Львівщини повідомили, що вогонь виник під шаром покрівельного матеріалу, сама ж покрівля храму непошкоджена. До ліквідації займання залучили 20 рятувальників та чотири спецавтомобілі.

Як повідомляє ЗМІ що в травні невідомі залили монтажною піною вхідні двері цього храму, а також залишили на стінах написи: «русня не люди», «чорти ФСБ» та «дім Путіна».

До того ж храм святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП на проспекті Червоної Калини, 89 звели незаконно. Земельний конфлікт між конфесіями тут тягнеться ще з кінця 90-х.

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Нагадаємо, на південному заході Нігерії під час меси озброєні люди напали на католицьку церкву, убивши щонайменше 50 людей, включаючи жінок і дітей.

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