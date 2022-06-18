У Львівській області водій збив дівчинку: вона померла на місці

11-річну дитину збив 65-річний мешканець Дрогобича, наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

ДТП трапилася приблизно об 11:00 у селі Нагуєвичі Дрогобицького району.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

"Водій автомобіля Mercedes, 65-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на мешканку Вінниці віком 11 років. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної аварії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Dodge збив двох дівчат, які перетинали дорогу у невстановленому місці. Школярки поспішали на урок і перетинали дорогу у невстановленому місці. У водія взяли кров для проведення експертизи на стан сп’яніння та помістили його автівку на арештмайданчик. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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