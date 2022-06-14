18-річний хлопець потонув на озері у Львівській області

18-річний хлопець потонув на озері у Львівській області

В одному із сіл Львівської області трапився нещасний випадок.

На водоймі потонув 18-річний хлопець.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Трагедія сталась у понеділок, 14 червня.

Як пише ZAXID.NET, загиблим виявився мешканець села Велике Колодно Львівського району. Молодик втопився в озері у селі Блищиводи.

У Львівській ОВА нагадали жителям області, що купальний сезон офіційно розпочнеться лише після перевірки місць масового відпочинку людей, пляжів.

Загалом на Львівщині визначили 23 пляжі біля озер, де можна відпочивати. З переліком можна ознайомитись тут. Однак до 15 червня тут ще тривають перевірки.

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