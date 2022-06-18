На території дитсадка у Львівській області знайшли рідкісну півтораметрову змію (фото)

У місті Новий Розділ, що на Львівщині, виявили двох рідкісних червонокнижних змій. Йдеться про неотруйного плазуна – полоза лісового.

Одну змію знайшли на території дитячого садка, іншу – на дамбі місцевого озера.

Про це повідомили у пресслужбі Стрийського районного управліня ДСНС.

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Рятувальники разом із герпетологом Тарасом Гринчишиним піймали одного плазуна, довжиною півтора метри на території дитячого садка №9, а іншого – на дамбі озера Барвінок.

Фото: ДСНС України у Львівській області

Довідка

Полоз лісовий - рідкісний для України, середземноморський вид плазунів, який перебуває під особливою охороною держави та Бернської конвенції. Плазун охоче заселяє покинуті будівлі, трапляється у населених пунктах.

Розпізнати його можна так: верхня сторона тіла переважно однотонна, від різних відтінків оливкового, бурого чи сірого кольорів до майже чорного, нижня сторона - жовтувата або білувата. По боках голови ззаду є жовтуваті плями.

Їхні немалі розміри вказують на те, що вони можуть непомітно проживати поблизу людей щонайменше 7-8 років.

Полоз лісовий ніколи першим не нападає на людину, укусити він може тоді, коли на нього наступили, торкнулися його рукою або ж коли він не має шляху для втечі. Тож, якщо вас вкусив полоз, то потрібно обробити рану будь-яким антисептиком.

Лісовий полоз не отруйний та безпечний. Живиться мишами та абсолютно не загрожує людині.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області неподалік водойми місцеві жителі виявили труп екзотичної змії.

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