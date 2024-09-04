Во Львове заявили о двух жертвах атаки: детали от ОВА

В результате вражеской атаки пострадали 19 человек.
В результате обстрела Львова 4 сентября погибли два человека. Число раненых возросло до 19.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"В результате вражеской атаки пострадали 19 человек. Один человек, к сожалению, умер. Глубокие соболезнования родным", – говорится в заявлении.
Впоследствии Козицкий добавил, что погибших уже двое.
Напомним, российская армия в ночь на 4 сентября обстреляла Львов. В результате атаки были повреждены жилые дома, возникли пожары. Сначала сообщалось о шести раненых.
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