Во Львове заявили о двух жертвах атаки: детали от ОВА

В результате вражеской атаки пострадали 19 человек.

В результате обстрела Львова 4 сентября погибли два человека. Число раненых возросло до 19.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В результате вражеской атаки пострадали 19 человек. Один человек, к сожалению, умер. Глубокие соболезнования родным", – говорится в заявлении.

Впоследствии Козицкий добавил, что погибших уже двое.

Напомним, российская армия в ночь на 4 сентября обстреляла Львов. В результате атаки были повреждены жилые дома, возникли пожары. Сначала сообщалось о шести раненых.

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