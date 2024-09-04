Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки в районі головного вокзалу, є потерпілі

Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки.

Про це інформує очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Усі профільні служби скерували на місце.

Очевидці додають про попередні дуже гучні вибухи, та значний рух "швидких" та пожежних машин містом. У соціальних мережах є інформація про пожежу на місці "прильотів".

Інформація уточнюється та перевіряється.

Пізніше мер Львова Андрій Садовий уточнив інформацію щодо вибухів в місті.

"Є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні "Арніки" та 17 залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Будьте в укритті", - наголосив посадовець.

"Вже відомо про 6 постраждалих внаслідок атаки на Львів. Серед них - 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу", - додав пізніше Садовий.

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Нагадаємо, що раніше у Львові пролунали вибухи.

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