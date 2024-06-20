У Львові водій маршрутки на смерть збив дитину

Лікарям не вдалося врятувати життя хлопчика.
У Львові на пішохідному переході водій маршрутки наїхав на дитину на велосипеді. 11 річний хлопчик помер в реанімації.
Про це повідомили у поліції регіону.
"Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доправлений до реанімації, де, незважаючи на зусилля медиків, помер", – повідомили в поліції Львівщини.
За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.
Нагадаємо, на Закарпатті сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула 13-річна дівчинка.
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