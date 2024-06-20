У Львові водій маршрутки на смерть збив дитину

Лікарям не вдалося врятувати життя хлопчика.

У Львові на пішохідному переході водій маршрутки наїхав на дитину на велосипеді. 11 річний хлопчик помер в реанімації.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доправлений до реанімації, де, незважаючи на зусилля медиків, помер", – повідомили в поліції Львівщини.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Нагадаємо, на Закарпатті сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула 13-річна дівчинка.

Читайте також: