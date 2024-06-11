Пшонка би позаздрив: у Львові за шалену суму продають квартиру поплічника ФСБ (фото)

Інтер’єр квартири з ремонтом у стилі бароко зберігся відтоді, коли там проживав Свістунов.

У Львові виставили на продаж п’ятикімнатну квартиру в центрі, у якій до 2014 року мешкав російський пропагандист, лідер партії "Русский блок" Олександр Свістунов. За цією адресою була зареєстрована і його ГО "Русское движение Украины".

Про це повідомляє Zaxid.net.

Навесні 2014 року Свістунов втік з України до окупованого Криму і зараз перебуває в офіційному розшуку. Теперішня власниця Галина Дворянин, яка займається здаванням житла в оренду, продає квартиру на вул. Новаківського за 950 тис. дол.

Оголошення про продаж колишньої квартири Свістунова з’явилося на сайті оголошень OLX на початку червня і його переглянули тисячі користувачів.

Квартира №4 розташована на другому поверсі чотириповерхового будинку – пам’ятки архітектури у стилі неокласицизму початку XX сс. Загальна площа помешкання сягає 211 кв. м і складається з п’яти кімнат та кухні. Вартість цього житла – 950 тис. дол. (4500 дол. за 1 кв. м).

"У квартирі зроблено ремонт за авторським проектом в стилі бароко. Залишаються оригінальні італійські меблі, люстри, предмети декору та вмонтована побутова техніка. Є відеоспостереження та сигналізація. Підходить як для проживання, так і для бізнесу", – йдеться в тексті оголошення.

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Дані з Державного реєстру речових прав свідчать, що від травня 2014 року власницею згаданої квартири є львів’янка, ФОП Галина Дворянин. Вона займається здаванням квартир в оренду.

Син Дворянин підтвердив виданню, що у квартирі до 2014 року проживав Свістунов. Житло було записана на доньку пропагандиста Олену Свістунову, яка продала нерухомість Галині Дворянин.

Син власниці квартири повідомив, що інтер’єр квартири з ремонтом у стилі бароко зберігся відтоді, коли там проживав Свістунов.

Колишня квартира російського колаборанта Олександра Свістунова у Львові / Фото: OLX

Колишня квартира російського колаборанта Олександра Свістунова у Львові / Фото: OLX

Колишня квартира російського колаборанта Олександра Свістунова у Львові / Фото: OLX

Колишня квартира російського колаборанта Олександра Свістунова у Львові / Фото: OLX

Колишня квартира російського колаборанта Олександра Свістунова у Львові / Фото: OLX

Колишня квартира російського колаборанта Олександра Свістунова у Львові / Фото: OLX

Що відомо про Олександра Свістунова

77-річний Олександр Свістунов народився у Львові, навчався на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка.

Він очолював партію "Русский блок" та керував ГО "Русское движение Украины".

Потягом 2006-2014 рокив був депутатом Верховної Ради Криму.

Свістунов 2014 року виїхав до Бахчисараю, де продовжив колабораційну діяльність. Його кримські соратники 2021 року заявляли, що колаборант залишився без грошей, і оголошували збір для допомоги.

За неофіційною інформацією, під час проживання Свістунова у Львові одним з його основних джерел доходів був конвертаційний бізнес. Колаборанта 2012 року навіть затримували працівники СБУ через підозри в організації фіктивного бізнесу та шахрайстві. Тоді соратники Свістунова заявляли про політичне переслідування і просили допомоги в посольства Росії.

У січні 2024 року СБУ заочно повідомила про підозру Свістунову за виправдовування збройної арегресії Росії та пособництво державі-агресору. За даними української спецслужби, саме Свістунов допоміг ФСБ знайти і завербувати агента Олександра Косторного, який у березні 2022 року скоригував ракетну атаку росіян по Яворівському полігону.

До слова, у травні на Київщині виставили на продаж триповерховий "палац", який раніше належав ексгенпрокурору-втікачу Віктору Пшонці. Маєток привели до ладу і повернули йому відблиск колишньої "розкоші".

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