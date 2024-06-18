"В гумаках, на***, воїн": поліцейські на Львівщині насміхалися з чоловіка, якого привезли до ТЦК (відео)

За словами місцевих жителів, двох селян забрали з поля в гумових чоботах і доставили до ТЦК, після чого з них насміхалися.

На Львівщині поліцейський знімав на відео військовозобо'язаного чоловіка, якого привіз до ТЦК, та насміхався над ним.

Відео горе-коп зняв сам, а потім воно опинилося у Мережі.

Інцидент стався у Самбірському ТЦК та СП.

"Доставили двох тіпуль, і ті два тіпа супроводжуємо. Зараз знаходимося в Самбірському ТЦК. В гумаках (гумових чоботях. – Ред.) нах**. По**й, воїн", – каже поліцейський і заходиться сміхом (слова правоохоронця подаємо без змін).

Поруч сміється його напарник. А на задньому тлі видно того самого "воїна" у гумових чоботях, який розгублено стоїть біля машини. Схоже, чоловік перебував на полі чи порався по господарству, що навіть не встиг перевзутися.

Місцеві мешканці повідомили виданню Zaxid.net, що двох селян забрали з поля в гумових чоботах і доставили до ТЦК, після чого з них насміхалися.

"В гумаках, на***. Воїн": поліцейський на Львівщині насміхався з чоловіка, якого привіз до ТЦК

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Згодом у ГУ Нацполіції у Львівській області повідомили, що за порушення правил етичної поведінки поліцейськими керівництвом призначене службове розслідування.

На час його проведення двоє співробітників поліції, що були на відео, відсторонені від виконання посадових обов’язків.

"Оцінка діям поліцейських, які не дотримувалися норм ділового мовлення та професійної етики, дозволили собі зневажливе ставлення до громадянина, буде надана за результатами розслідування", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині напали на працівника ТЦК. У військового – закрита черепно-мозкова травма, він перебувє у лікарні.

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