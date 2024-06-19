РФ атакувала дронами Львівську область: з'явилися фото наслідків

Вночі проти 19 серпня у Львівській області сили ППО відпрацювали по російських безпілотниках. Втім, через падіння уламків сталися пошкодження.

Фото наслідків показав міський голова Андрій Садовий.

За його інформацією, у Малехіові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок: там вибито 20 вікон. Також пошкоджено офісне приміщення і будівлі в приватному секторі.

Наслідки атаки дронів у Львівській області 19 червня. / Фото: facebook/Андрій Садовий

Наслідки атаки дронів у Львівській області 19 червня.

Крім того, зафіксоване ще одне руйнування у Львові, де пошкоджено Науково-дослідницький інститут.

Пошкоджено Науково-дослідницький інститут. / Фото: facebook/Андрій Садовий

Руйнування внаслідок нічної атаки "Шахедів".

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зауважив, що уламки безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Зруйновано дах, стіни та перекриття другого поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів.

Як повідомлялося, сьогодні вночі у Львівській області сталися вибухи. Сили ППО знищили п'ять дронів. Є потерпілі.

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