РФ атакувала дронами Львівську область: з'явилися фото наслідків

Сталися падіння уламків збитих БпЛА.
Вночі проти 19 серпня у Львівській області сили ППО відпрацювали по російських безпілотниках. Втім, через падіння уламків сталися пошкодження.
Фото наслідків показав міський голова Андрій Садовий.
За його інформацією, у Малехіові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок: там вибито 20 вікон. Також пошкоджено офісне приміщення і будівлі в приватному секторі.
Крім того, зафіксоване ще одне руйнування у Львові, де пошкоджено Науково-дослідницький інститут.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький зауважив, що уламки безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Зруйновано дах, стіни та перекриття другого поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів.
Як повідомлялося, сьогодні вночі у Львівській області сталися вибухи. Сили ППО знищили п'ять дронів. Є потерпілі.
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