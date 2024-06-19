Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ атакувала дронами Львівську область: з'явилися фото наслідків

РФ атакувала дронами Львівську область: з'явилися фото наслідків

Наслідки атаки дронів у Львівській області 19 червня. / Фото: facebook/Андрій Садовий

Сталися падіння уламків збитих БпЛА.

Вночі проти 19 серпня у Львівській області сили ППО відпрацювали по російських безпілотниках. Втім, через падіння уламків сталися пошкодження. 

Фото наслідків показав міський голова Андрій Садовий.

За його інформацією, у Малехіові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок: там вибито 20 вікон. Також пошкоджено офісне приміщення і будівлі в приватному секторі. 

Наслідки атаки дронів у Львівській області 19 червня. / © facebook/Андрій Садовий
Наслідки атаки дронів у Львівській області 19 червня. / Фото: facebook/Андрій Садовий
Наслідки атаки дронів у Львівській області 19 червня. / ©
Наслідки атаки дронів у Львівській області 19 червня.

Крім того, зафіксоване ще одне руйнування у Львові, де пошкоджено Науково-дослідницький інститут.

Пошкоджено Науково-дослідницький інститут. / © facebook/Андрій Садовий
Пошкоджено Науково-дослідницький інститут. / Фото: facebook/Андрій Садовий
Руйнування внаслідок нічної атаки
Руйнування внаслідок нічної атаки "Шахедів".

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зауважив, що уламки безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Зруйновано  дах, стіни та перекриття другого поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів.

Як повідомлялося, сьогодні вночі у Львівській області сталися вибухи. Сили ППО знищили п'ять дронів. Є потерпілі.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація