Вдарили чимось важким по голові: на Львівщині напали на працівника ТЦК

У військового закрита черепно-мозкова травма, він у лікарні.
У Яворові на Львівщині напали на працівника ТЦК, коли він супроводжував військовозобов’язаного на ВЛК. Військового вдарили важким предметом по голові. Надзвичайна подія сталася у понеділок, 17 червня.
Про напад повідомляється на сторінці Львівського обласного ТЦК та СП.
У військового закрита черепно-мозкова травма, він у лікарні.
Що відомо про напад
За інформацією Львівського обласного ТЦК, напад на працівника ТЦК стався, коли він супроводжував військовозобов’язаного на проходження військово-лікарської комісії. Військовий отримав закриту черепно-мозкову травму, зараз він у лікарні.
"17 червня 2024 року він, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові. Юрія доставили до місцевої лікарні", – йдеться у повідомленні.
Відомо, що солдат Юрій наприкінці березня 2022 року отримав травми під час виконання обов’язків на лінії фронту в Миколаївській області. Зокрема, у нього осколкові поранення, опіки обличчя та часткова втрата слуху. Відтак його перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворова.
"У березні 2022 року його намагалися вбити росіяни, вороги і окупанти. У червні 2024 року він постраждав уже від своїх, українців, земляків", – зазначили в обласному ТЦК.
Також повідомляється, що нападника уже знайшли і затримали.
Нагадаємо, у Львові чоловік у ТЦК категорично відмовився отримувати повістку: чим це закінчилось.
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