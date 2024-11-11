Шокувальне вбивство у Львові: поліція затримала підозрюваного

Вбивці загрожує покарання від 7 до 15 років

У понеділок, 11 листопада, до поліції повідомили про виявлення тіла 66-річного мешканця у сходовій клітці багатоповерхівки на вулиці Вернадського у Львові. Виявилось, що під час конфлікту його побив сусід.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Слідчо-оперативна група разом з іншими співробітниками поліції Львівщини негайно прибула на місце події. Згідно з розслідуванням, між двома сусідами спалахнув конфлікт, під час якого 21-річний львів’янин завдав кілька ударів по голові своєму старшому сусіду, що спричинило його смерть на місці.

Молодика було затримано згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, до затримання долучився спецпідрозділ патрульної поліції ТОР. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, що передбачає від 7 до 15 років ув'язнення.

Досудове розслідування справи продовжується під процесуальним керівництвом Франківської окружної прокуратури.

Раніше поліцейські Києві затримали 42-річного чоловіка за вбивство дружини. Трагедія сталася у Подільському районі столиці.