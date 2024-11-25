Во Львове были слышны взрывы: что произошло

Во Львове, на улице Сумской, произошел взрыв, вероятно, из-за утечки газа. На место происшествия срочно отправились специалисты газовой службы.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

По словам главы Сиховской районной администрации Андрея Зозули, взрыв привел к поднятию брусчатки, но пожара не произошло. Специалисты выясняют точную причину взрыва.

Напомним, в ночь на 25 ноября 2024 года на часть территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников. Силы ПВО активно работали, а также раздались взрывы.

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