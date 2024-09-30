У Львові 3-річний хлопчик засунув руку в електром’ясорубку

Рятувальники за допомогою акумуляторної болгарки розрізали металеву конструкцію.
У Львові дитина засунула руку в електром’ясорубку. Хлопчику 3 роки.
Про це інформує Державна служба України із надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що рятувальники отримали повідомлення від медиків.
"Вони приїхали до лікарні святого Миколая та за допомогою акумуляторної болгарки розрізали металеву конструкцію м’ясорубки, щоб вивільнити затиснену ручку. Шановні батьки, будьте уважними! Слідкуйте за своєю малечею", - закликають у ДСНС.
Нагадаємо, у Волинській області загинула дитина, впавши в зерносховище. Що відомо про трагедію - читайте ТУТ.
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