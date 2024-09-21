У Львові чоловік зґвалтував у кущах 11-річного хлопчика

У Львові чоловік зґвалтував дитину. Зловмисник подав на апеляцію, її не задовольнили. Чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 152 КК України).

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

"У червні 2020 року чоловік вчинив дії сексуального характеру над малолітнім хлопчиком. В обідній час чоловік прийшов на дитячий майданчик, де попросив у дітей допомогти відремонтувати скутер. Взамін пообіцяв солодощі. 11-річний хлопчик погодився допомогти незнайомцю. Вони разом попрямували у хащі, де чоловік зґвалтував його. Після чого втік з місця події", - йдеться у повідомленні.

Сторона захисту оскаржувала вирок, просила скасувати вирок і скерувати справу на новий розгляд. Львівський апеляційний суд повністю відмовив в задоволенні апеляційної скарги та залишив у силі вирок суду першої інстанції.

Крім того, ухвалено рішення про включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

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