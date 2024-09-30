Во Львове 3-летний мальчик засунул руку в электромясорубку

Во Львове ребенок засунул руку в электромясорубку. Мальчику 3 года.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Отмечается, что спасатели получили уведомления от медиков.

"Они приехали в больницу святого Николая и с помощью аккумуляторной болгарки разрезали металлическую конструкцию мясорубки, чтобы высвободить зажатую ручку. Уважаемые родители, будьте внимательны! Следите за своими детьми", — призывают в ГСЧС.

Напомним, в Волынской области погиб ребенок, упав в зернохранилище. Что известно о трагедии — читайте ЗДЕСЬ.

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