Во Львове 3-летний мальчик засунул руку в электромясорубку

Спасатели с помощью аккумуляторной болгарки разрезали металлическую конструкцию.
Во Львове ребенок засунул руку в электромясорубку. Мальчику 3 года.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что спасатели получили уведомления от медиков.
"Они приехали в больницу святого Николая и с помощью аккумуляторной болгарки разрезали металлическую конструкцию мясорубки, чтобы высвободить зажатую ручку. Уважаемые родители, будьте внимательны! Следите за своими детьми", — призывают в ГСЧС.
Напомним, в Волынской области погиб ребенок, упав в зернохранилище. Что известно о трагедии — читайте ЗДЕСЬ.
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