Продав 38 університетських корів: посадовця львівського вишу підозрюють у розкраданні

За словами правоохоронців, працівник університету продав 38 університетських корів на загальну суму 572 тис. грн.

Колишнього працівника Львівського національного університету природокористування підозрюють у незаконному продажі 38 "університетських" корів на загальну суму понад пів мільйона грн.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на ухвалу у Єдиному державному реєстрі.

Як сказано в ухвалі, в.о. завідувача лабораторії навчально-демонстраційної ферми Навчально-виробничого центру Львівського національного університету природокористування підозрюють у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах.

"З листопада по грудень 2020 року, діючи з корисливих мотивів, реалізував невстановленим особам велику рогату худобу у кількості 38 штук … без дотримання встановленої процедури", – йдеться в документі.

За словами правоохоронців, працівник університету продав 38 університетських корів на загальну суму 572 тис. грн. Гроші, виручені від продажу худоби, він привласнив.

Суд обрав експосадовцю запобіжний захід у вигляді застави, атакож наклав арешт на два будинки підозрюваного (одним він володіє одноосібно, а у іншому має частку). Досудове розслідування цієї справи триває. За скоєне експрацівнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі із забороною працювати на певних посадах.

Раніше повідомлялося, що екскомандир військової частини і "бізнесвумен" разом розікрали 140 млн гривень.

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