На Львівщині чоловік з ножем кидався на перехожих, є загибла та поранений (фото)

У Червонограді чоловік кидався з ножем на людей. Він наніс ножові поранення незнайомій парі, внаслідок чого жінка загинула, а чоловіка госпіталізували в тяжкому стані.

Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

"27 вересня о 14.20 на проспекті Тараса Шевченка у Червонограді перехожий без видимої причини напав на незнайомих жінку та чоловіка, які сиділи на лавці та завдав їм численних ударів ножем. Надалі від отриманих поранень жінка померла в лікарні, чоловіка госпіталізовано і перебуває в реанімації", - йдеться в повідомленні.

Загиблими виявилися 44-річна та 40-річна мешканки Закарпаття. Нападник втік з місця злочину, але був затриманий наступного дня. Відомо, що 34-річний чоловік раніше був засуджений за вбивство та інші злочини.

Зловмисник / Поліція Львівської області

За цим випадком порушено кримінальну справу за замах на умисне вбивство двох осіб та за умисне вбивство. Нападнику, який є рецидивістом, загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Червонограді 27-річний онук вбив свою 73-річну бабусю, завдавши їй численні ножові поранення.

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