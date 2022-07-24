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У Львівській області у власному будинку згорів чоловік

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У Львівській області у власному будинку згорів чоловік

Фото: ДСНС України у Львівській області

У житловому будинку, у селі Любеля, на Львівщині трапилась пожежа. Рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіло 70-річного власника будинку.

Вогонь майже повністю знищив будинок.

Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

По прибуттю рятувальників на місці пожежі було виявлено тіло загиблого власника будинку – чоловіка 1952 року народження. Внаслідок пожежі вогонь знищив перекриття будинку на площі 50 м2, покриття на площі 50 м2, речі домашнього вжитку на площі 15 м2 та пошкодив стіну на площі 30 м2.

Причини та обставини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, у приватному житловому будинку в Києві  сталася смертельна пожежа.

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