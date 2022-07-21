12-річна дівчинка потрапила до реанімації через укус змії на Львівщині

12-річна дівчинка з села Буковинка Самбірського району Львівської області потрапила до реанімації через укус змії.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

"20 липня о 19:28 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового Турківської центральної районної лікарні про те, що в реанімаційне відділення надійшла дівчинка, 2010 року народження, жителька с. Буковинка Самбірського району, з діагнозом - укус змії лівої гомілки", - йдеться у повідомленні.

Стан дівчинки - середньої важкості.

Рятувальники застерігають мешканців області бути обережними та уважними під час походів до лісу чи на природу.

"Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи до лісу краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - зазначили надзвичайники.

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