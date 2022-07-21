Двоє львів'ян за 11 тисяч доларів нелегально відправляли чоловіків до Польщі: фото

Зловмисники за 11 тисяч доларів хотіли переправити чоловіка до Польщі, видаючи його за студента.

Правоохоронці викрили та затримали двох мешканців Львова, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. За свої "посмлуги" вони брали з особи по 11 тисяч доларів.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, фігуранти, діючи за попередньою змовою, пообіцяли переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини через держкордон України на підставі завідомо підроблених офіційних документів, що посвідчують його навчання в Республіці Польща", - йдеться у повідомленні.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Свої послуги вони оцінювали у 11 тисяч доларів.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Чоловіків затримали за фактом організації та сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжних заходів - тримання під вартою. Також правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до вчинення злочину.

Читайте також: