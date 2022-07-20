21-річному хлопцю з Херсонщини видалили частину мозку, щоб врятувати від рідкісної епілепсії: фото

Лікарі у Львові провели операцію 21-річному Максимові з Херсонщини, який 13 років страждав від нападів рідкісної епілепсії. Нейрохірурги видалили пацієнтові частину скроневої ділянки мозку, яка провокувала раптові судоми.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

"Перші напади епілепсії у хлопця почалися ще у 8 років. Відтоді він пройшов десятки обстежень, але жодне з них не могло пояснити причини хвороби. Різні комбінації протиепілептичних препаратів не допомагали і щотижня, по декілька разів, судомні напади заставали його вдома, на роботі та в громадських місцях", - розповідають медики.

Хлопець пройшов обстеження у Центрі нейрохірургії і неврології Лікарні Св. Пантелеймона у Львові, де йому діагностували ідіопатичну епілепсію, що трапляється досить рідко. Це розлад мозкової діяльності, під час якого стаються раптові судомні або безсудомні напади, що повторюються.

Тож нейрохірурги видалили пацієнтові частину скроневої ділянки мозку, яка провокувала раптові судоми. Відтак вони провели передню скроневу лобектомію, амигдало- та гіпокампектомію. Водночас лікарі зберегли усі функції мозку хлопця.

"За 2 тижні після операції Максим ще жодного дня не втрачав свідомості, а це означає лише одне – попереду виписка і життя без протиепілептичних препаратів", - підсумували у медзакладі.

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