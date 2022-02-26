У Львівській області спіймали диверсантів

Їх затримали у Трускавці та Стрию.

У Трускавці Львівської області сили територіальної оборони затримали двох диверсантів. Чоловіки були без документів, мали із собою та в авто багато електроніки, мікросхем, антен.

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Водночас у Стрию Львівської області біля військової частини помітили особу, яка фільмувала цю частину за допомогою низьколітального пристрою, повідомив очільник Стрийського райуправління поліції Андрій Коцур. За його словами, військовослужбовці частини ввели посилену бойову готовність та здійснили кілька попереджувальних пострілів.

Особу, яка фільмувала військову частину, затримали працівники СБУ, квадрокоптер вилучили. І зараз проводяться першочергові слідчі дії.

"Врахувавши всі обставини, бойову тривогу зняли. Периметр військової частини під посиленою охороною. Усі силові відомства працюють у звичайному режимі. У денний час щодня на патрулювання Стрийської ТГ заступає 70, у нічний час понад 100 працівників поліції", ­– повідомив Коцур.