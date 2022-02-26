Львів’яни дістають зі смітників пляшки для коктейлів Молотова (відео)

Пляшки цілими ящиками вантажать до багажників авто.

Жителі Львова з самого ранку 26 лютого порпалися у смітниках, аби дістати звідти скляні пляшки для приготування коктейлів Молотова.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

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Так, на одній із вулиць міста трійко чоловіків підігнали авто до місця, де розташовані контейнери для сортування сміття, та взялися діставати скляні пляшки з контейнера для скла.

"Бачите, ми ще їх сортуємо. Ті, що гарно розбиваються, ми забираємо, а інші ми потім поскладаємо назад", ­– розповів один із чоловіків.