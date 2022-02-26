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Львів’яни дістають зі смітників пляшки для коктейлів Молотова (відео)

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Львів’яни дістають зі смітників пляшки для коктейлів Молотова (відео)

Пляшки цілими ящиками вантажать до багажників авто.

Жителі Львова з самого ранку 26 лютого порпалися у смітниках, аби дістати звідти скляні пляшки для приготування коктейлів Молотова.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Так, на одній із вулиць міста трійко чоловіків підігнали авто до місця, де розташовані контейнери для сортування сміття, та взялися діставати скляні пляшки з контейнера для скла. 

"Бачите, ми ще їх сортуємо. Ті, що гарно розбиваються, ми забираємо, а інші ми потім поскладаємо назад", ­– розповів один із чоловіків.

Львів’яни дістають пляшки зі смітників для приготування коктейлів Молотова

Львів’яни дістають пляшки зі смітників для приготування коктейлів Молотова

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