СБУ спростувала, що біля Бродів на Львівщині висадився російський десант

Мешканців Бродів просять зберігати спокій.

Управління СБУ у Львівській області спростувало інофрмацію про те, що біля міста Броди, що у Золочівському районі, сьогодні, 26 лютого, висадився російський десант.

"Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди - це не відповідає дійсності. Просимо мешканців зберігати спокій. Повідомляємо - працювала українська авіація", - йдеться у повідомленні Управління СБ України у Львівській області.

Нагадаємо, сьогодні мер Львова Андрій Садовий у своєму каналі в Telegram повідомив, що о 9:00 ранку в районі міста Броди з трьох вертольотів висадився російський десант - близько 60 людей. Він додав, що українські військові дали їм відсіч.

Нагадаємо, за інформацією Бродівської міської ради, у ніч проти 26 лютого біля Бродів українські військові збили ворожий розвідувальний безпілотник. Зараз там працює українська авіація, тож місцевих закликали не панікувати.