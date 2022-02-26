Во Львовской области поймали диверсантов

Их задержали в Трускавце и Стрые.

В Трускавце Львовской области силы территориальной обороны задержали двух диверсантов. Мужчины были без документов, имели с собой и в автомобиле много электроники, микросхем, антенн.

Также читайте Львовские хакеры атаковали "Роскосмос": ночью сайт ведомства перестал работать

В то же время в Стрые Львовской области возле воинской части был замечен человек, который снимал эту часть с помощью низколетального устройства, сообщил глава Стрыйского райуправления полиции Андрей Коцур. По его словам, военнослужащие части ввели усиленную боевую готовность и произвели несколько предупредительных выстрелов.

Лицо, снимавшее военную часть, задержали работники СБУ, квадрокоптер изъяли. И сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

"Учтя все обстоятельства, боевую тревогу сняли. Периметр воинской части под усиленной охраной. Все силовые ведомства работают в обычном режиме. В дневное время ежедневно на патрулирование Стрыйской ТГ заступает 70, в ночное время более 100 работников полиции", – сообщил Коцур.