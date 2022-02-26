Яка ситуація у Львові: йде запис до патрулювання міста, з’явились блокпости

Яка ситуація у Львові: йде запис до патрулювання міста, з’явились блокпости

Кожен, хто має зброю – будьте напоготові.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що коли наші ЗСУ боронять державу, кожен має бути готовим захистити своє місто.

"На в’їздах та виїздах до Львова працюють блок-пости. Спільно з силами Тероборони та поліцією залучаємо громадськість до патрулювання містом. Записатись на патрулювання можна в районних адміністраціях", ­– повідомив мер Львова.

"Кожен, хто має зброю – будьте напоготові. Зберігайте спокій та готуйте коктейлі молотова!" – додав він.