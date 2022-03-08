У Львівській області місцевим заборонили ходити до лісу

Також заборонено перебувати вздовж колій та доріг.

У Новояворівській громаді Львівської області від 8 березня категорично заборонено гуляти лісами біля залізничних колій та автомобільних шляхів.

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Про це повідомляє Новояворівська міська рада.

"Згідно розпорядження міського голови Володимира Мацелюха №36 від 08.03.2022р. заборонено перебувати у будь-який період доби у лісах, масивних захисних насадженнях вздовж залізничних колій та автомобільних доріг на території Новояворівської міської ради будь-яких осіб, за винятком тих, хто відповідно до Закону здійснює виконання своїх службових обов’язків із забезпечення оборони держави, національної безпеки, охорони правопорядку", - йдеться в указі.

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