На пунктах пропуску у Львівській області працюють гуманітарні штаби: яку допомогу надають

На пунктах пропуску у Львівській області працюють гуманітарні штаби: яку допомогу надають

На пунктах пропуску можна отримати допомогу.

Вздовж трас шести міжнародних автомобільних пунктів пропуску на Львівській митниці розміщені намети, в яких місцеві волонтери та співробітники Червоного хреста роздають все необхідне: гарячі напої, їжу, ліки.

Про це повідомляє гуманітарний штаб "ДопомогтиUAЛьвів"

Там можна зігрітися та отримати медичну консультацію. Завдання міжнародного гуманітарного штабу #ДопомогтиUAЛьвів:

Координація дій відправників гуманітарних вантажів та їх одержувачів.

Допомога з прискоренням митного оформлення гуманітарних вантажів.

Розробка логістики перевезень.

Допомога з пошуком складських приміщень.

Також при Штабі працює гаряча лінія, через яку можна дізнатися про алгоритм дій при оформленні документів на гуманітарну допомогу та інші важливі питання.

Звернутись можна за телефонами: +38 095 486 88 72, +38 097 611 85 54, +38 093 457 74 92, +38 093 450 82 97, +38 093 450 82 91.