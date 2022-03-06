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На пунктах пропуску у Львівській області працюють гуманітарні штаби: яку допомогу надають

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На пунктах пропуску у Львівській області працюють гуманітарні штаби: яку допомогу надають

На пунктах пропуску можна отримати допомогу.

Вздовж трас шести міжнародних автомобільних пунктів пропуску на Львівській митниці розміщені намети, в яких місцеві волонтери та співробітники Червоного хреста роздають все необхідне: гарячі напої, їжу, ліки.

Про це повідомляє гуманітарний штаб "ДопомогтиUAЛьвів"

Там можна зігрітися та отримати медичну консультацію. Завдання міжнародного гуманітарного штабу #ДопомогтиUAЛьвів:

  • Координація дій відправників гуманітарних вантажів та їх одержувачів.
  •  Допомога з прискоренням митного оформлення гуманітарних вантажів.
  • Розробка логістики перевезень.
  • Допомога з пошуком складських приміщень.

Також при Штабі працює гаряча лінія, через яку можна дізнатися про алгоритм дій при оформленні документів на гуманітарну допомогу та інші важливі питання.

Звернутись можна за телефонами: +38 095 486 88 72, +38 097 611 85 54, +38 093 457 74 92, +38 093 450 82 97, +38 093 450 82 91. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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