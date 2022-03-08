Во Львовской области местным запретили ходить в лес

Также запрещено находиться вдоль колей и дорог.

В Новояворовской громаде Львовской области от 8 марта категорически запрещено гулять по лесам возле железнодорожных и автомобильных путей.

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Об этом сообщает Новояворовский городской совет.

"Согласно распоряжению городского головы Владимира Мацелюха №36 от 08.03.2022г. запрещено находиться в любой период суток в лесах, массивных защитных насаждениях вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог на территории Новояворовского городского совета любых лиц, за исключением тех, кто осуществляет исполнение своих служебных обязанностей по обеспечению обороны государства, национальной безопасности, охране правопорядка", — говорится в указе.

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