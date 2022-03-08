Як швидко перетнути кордон: на яких пунктах пропуску найменші черги

Як швидко перетнути кордон: на яких пунктах пропуску найменші черги

Найбільші черги на "Краківці" і "Шегинях".

За минулу добу, 7 березня, державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 132 тисячі осіб та близько 13 тисяч автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Пасажиропотік залишився на рівні попередньої доби, кількість людей, що очікують на перетин кордону, дещо зменшилася. Для тих, хто хоче швидше виїхати з України, прикордонники рекомендують скористатися пунктами перетину на кордоні з Угорщиною, вони наразі найменш завантажені (майже порожні), а також зі Словаччиною і Молдовою.

Станом на 9:00 ранку 8 березня перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України у творились такі черги:

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 100 л/а, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 150 л/а, 0 пішоходів;

«Грушів» - 500 л/а, 100 пішоходів;

«Смільниця» - 300 л/а, 70 пішоходів;

«Краківець» - 600 л/а, 1500 пішоходів;

«Шегині» - 620 л/а, 200 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 150 л/а, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 15 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 30 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 10 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 150 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, за даними ООН, російське вторгнення змусило покинути Україну 1,7 млн громадян.