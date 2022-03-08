"Намагаємося врятувати кожну живу душу": у Львівській області прихистили 7 ведмедів з-під Києва (фото)

Для клишоногих знайшли домівку у ведмежому притулку "Домажир".

На Львівщину з притулку "Біла скеля", що під Києвом, переселили 7 ведмедів.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Поки вони шлють на вірну смерть своїх дітей, ми намагаємося врятувати кожну живу душу. Львівщина прийняла 7 ведмедів-переселенців", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Клишоногих з притулку "Біла скеля", що під Києвом, прихистили у ведмежому притулку "Домажир". Тут їх забезпечили домівками, їжею і всім необхідним.

"Ми – воїни світла. Світанок близько", - підсумував очільник Львівщини.

Читайте також: