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"Намагаємося врятувати кожну живу душу": у Львівській області прихистили 7 ведмедів з-під Києва (фото)

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Ведмедів-переселенців прийняли на Львівщині, фото / Максим Козицький / ©
Ведмедів-переселенців прийняли на Львівщині, фото / Максим Козицький / ©
Ведмедів-переселенців прийняли на Львівщині, фото / Максим Козицький / ©
Ведмедів-переселенців прийняли на Львівщині, фото / Максим Козицький / ©

Для клишоногих знайшли домівку у ведмежому притулку "Домажир".

На Львівщину з притулку "Біла скеля", що під Києвом, переселили 7 ведмедів.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Поки вони шлють на вірну смерть своїх дітей, ми намагаємося врятувати кожну живу душу. Львівщина прийняла 7 ведмедів-переселенців", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Клишоногих з притулку "Біла скеля", що під Києвом, прихистили у ведмежому притулку "Домажир". Тут їх забезпечили домівками, їжею і всім необхідним.

"Ми – воїни світла. Світанок близько", - підсумував очільник Львівщини.

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