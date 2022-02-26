СБУ опровергла, что возле Бродов во Львовской области высадился российский десант

Жителей Бродов просят сохранять спокойствие.

Управление СБУ во Львовской области опровергло инофрмацию о том, что в возле города Броды в Золочевском районе сегодня, 26 февраля, высадился российский десант.

"Сейчас распространяют информацию о высадке десанта РФ в районе населенного пункта Броды - это не соответствует действительности. Просим жителей сохранять спокойствие. Сообщаем - работала украинская авиация", - говорится в сообщении Управления СБ Украины во Львовской области.

Напомним, сегодня мэр Львова Андрей Садовый в своем канале в Telegram сообщил, что в 9:00 утра в районе города Броды с трех вертолетов высадился российский десант - около 60 человек. Он добавил, что украинские военные дали им отпор.

Напомним, по информации Бродовского городского совета, в ночь на 26 февраля возле Бродов украинские военные сбили вражеский разведывательный беспилотник. Сейчас там работает украинская авиация, поэтому местных призывают не паниковать.