Какова ситуация во Львове: идет запись к патрулированию города, появились блок-посты

Какова ситуация во Львове: идет запись к патрулированию города, появились блок-посты

Каждый, кто имеет оружие – будьте готовы.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что когда наши ВСУ защищают государство, каждый должен быть готов защитить свой город.

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"На въездах и выездах во Львов работают блокпосты. Совместно с силами Теробороны и полицией привлекаем общественность к патрулированию городом. Записаться на патрулирование можно в районных администрациях", — сообщил мэр Львова.

"Каждый, кто имеет оружие – будьте готовы. Сохраняйте спокойствие и готовьте коктейли молотовая!" – добавил он.