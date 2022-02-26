Категория
Львов
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Какова ситуация во Львове: идет запись к патрулированию города, появились блок-посты

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какова ситуация во Львове: идет запись к патрулированию города, появились блок-посты

Associated Press

Каждый, кто имеет оружие – будьте готовы.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что когда наши ВСУ защищают государство, каждый должен быть готов защитить свой город.

"На въездах и выездах во Львов работают блокпосты. Совместно с силами Теробороны и полицией привлекаем общественность к патрулированию городом. Записаться на патрулирование можно в районных администрациях", — сообщил мэр Львова.

"Каждый, кто имеет оружие – будьте готовы. Сохраняйте спокойствие и готовьте коктейли молотовая!" – добавил он.

Отметим:

Россия наносит удары по гражданскому населению

В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео

Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)

Как выглядит киевская многоперховка после ночного ракетного обстрела: фото, видео

Появились фото ракетных обстрелов в Киеве

Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА

Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды

Напомним:

Следующая публикация