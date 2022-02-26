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Львовяне достают из помойки бутылки для коктейлей Молотова (видео)

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Львовяне достают из помойки бутылки для коктейлей Молотова (видео)

Бутылки целыми ящиками грузят в багажники авто.

Жители Львова с самого утра 26 февраля копались в помойках, чтобы достать оттуда стеклянные бутылки для приготовления коктейлей Молотова.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Так, на одной из улиц города трое мужчин подогнали авто к месту, где расположены контейнеры для сортировки мусора, и взялись доставать стеклянные бутылки из контейнера для стекла.

"Видите, мы еще их сортируем. Хорошо разбивающиеся мы забираем, а другие мы потом положим назад", — рассказал один из мужчин.

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