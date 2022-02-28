В районе, где расположен Яворовский полигон, запретили продажу алкоголя

В райгосадминистрации объяснили соответствующее решение.

С воскресенья, 27 февраля, в Яворовском районе Львовской области, где, в частности, расположен военный полигон, запретили продавать алкоголь. Запрет действует на магазины, кафе, рестораны, АЗС и другие торговые точки.

Соответствующий приказ издал глава Яворивской РГА Ярослав Коминский.

Такое решение в районной администрации объяснили напряженной социально-психологической ситуацией среди жителей района и обеспечением государственной политики по ограничению вредного воздействия алкогольных напитков и необходимость предупреждения совершения уголовных и административных правонарушений.

Ранее алкоголь запретили продавать в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях. Также аналогичное решение приняли в Луцке и Шацке, что в Волынской области и в городе Ахтырка на Сумщине.

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