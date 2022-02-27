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Тысячи мужчин охраняют город, а волонтеры работают 24/7: Садовый рассказал о ситуации во Львове

Тысячи мужчин охраняют город, а волонтеры работают 24/7: Садовый рассказал о ситуации во Львове

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Тысячи мужчин охраняют город, а волонтеры работают 24/7: Садовый рассказал о ситуации во Львове

facebook/Андрей Садовой

Мужчины патрулируют город, а волонтеры помогают тем, кто был вынужден убегать от российских обстрелов.

Во Львове не уменьшаются очереди у военкоматов, тысячи мужчин организовались и круглосуточно охраняют блокпосты, улицы и стратегические объекты города.

Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своем канале в Telegram.

"У нас сейчас есть две главные задачи: держать крепкий тыл и помогать другим украинским воинам. Большое количество львовян уже мобилизованы и уничтожают войска оккупанта в горячих точках", — отметил мэр.

По его словам, сейчас волонтеры во Львове принимают и помогают в режиме 24/7 всем, кто был вынужден покинуть родные дома из-за российских обстрелов.

"Благодарность всем, кто защищает, поддерживает, не жалеет: денег, техники автомобилей, сдает кровь, одежду, продукты питания, отправляет детей за границу, но остается дома. Потому что дома лучше всего. Потому что здесь мы победим", — подытожил Андрей Садовый.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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