Тысячи мужчин охраняют город, а волонтеры работают 24/7: Садовый рассказал о ситуации во Львове

Мужчины патрулируют город, а волонтеры помогают тем, кто был вынужден убегать от российских обстрелов.

Во Львове не уменьшаются очереди у военкоматов, тысячи мужчин организовались и круглосуточно охраняют блокпосты, улицы и стратегические объекты города.

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Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своем канале в Telegram.

"У нас сейчас есть две главные задачи: держать крепкий тыл и помогать другим украинским воинам. Большое количество львовян уже мобилизованы и уничтожают войска оккупанта в горячих точках", — отметил мэр.

По его словам, сейчас волонтеры во Львове принимают и помогают в режиме 24/7 всем, кто был вынужден покинуть родные дома из-за российских обстрелов.

"Благодарность всем, кто защищает, поддерживает, не жалеет: денег, техники автомобилей, сдает кровь, одежду, продукты питания, отправляет детей за границу, но остается дома. Потому что дома лучше всего. Потому что здесь мы победим", — подытожил Андрей Садовый.