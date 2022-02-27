"Просим не паниковать": во Львове начались военные учения на бронетанковом заводе

"Просим не паниковать": во Львове начались военные учения на бронетанковом заводе

Местных жителей просят не беспокоиться.

Сегодня, 27 февраля, на территории бронетанкового завода во Львове начались военные учения.

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Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

" В 18:00 начались военные учения на территории бронетанкового завода во Львове. Это учения. Просим не паниковать и сохранять спокойствие", — говорится в сообщении.

Напомним, в Трускавце Львовской области силы территориальной обороны задержали двух диверсантов. Мужчины были без документов, имели с собой и в автомобиле много электроники, микросхем, антенн.