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"Просим не паниковать": во Львове начались военные учения на бронетанковом заводе

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Местных жителей просят не беспокоиться.

Сегодня, 27 февраля, на территории бронетанкового завода во Львове начались военные учения.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

" В 18:00 начались военные учения на территории бронетанкового завода во Львове. Это учения. Просим не паниковать и сохранять спокойствие", — говорится в сообщении.

Напомним, в Трускавце Львовской области силы территориальной обороны задержали двух диверсантов. Мужчины были без документов, имели с собой и в автомобиле много электроники, микросхем, антенн.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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