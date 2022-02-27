"Просимо не панікувати": у Львові розпочались військові навчання на бронетанковому заводі

"Просимо не панікувати": у Львові розпочались військові навчання на бронетанковому заводі

Місцевих мешканців просять не хвилюватись.

Сьогодні, 27 лютого, на територі бронетанкового заводу у Львові розпочались військові навчання.

Також читайте У Львівській області спіймали диверсантів

Про це поінформував департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"О 18:00 розпочалися військові навчання на території бронетанкового заводу, що у Львові. Це навчання. Просимо не панікувати та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Трускавці Львівської області сили територіальної оборони затримали двох диверсантів. Чоловіки були без документів, мали із собою та в авто багато електроніки, мікросхем, антен.