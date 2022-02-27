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"Просимо не панікувати": у Львові розпочались військові навчання на бронетанковому заводі

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Місцевих мешканців просять не хвилюватись.

Сьогодні, 27 лютого, на територі бронетанкового заводу у Львові розпочались військові навчання.

Про це поінформував департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"О 18:00 розпочалися військові навчання на території бронетанкового заводу, що у Львові. Це навчання. Просимо не панікувати та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Трускавці Львівської області сили територіальної оборони затримали двох диверсантів. Чоловіки були без документів, мали із собою та в авто багато електроніки, мікросхем, антен.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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