Под Львовом молния ночью убила 14-летнего парня

Подросток умер на месте трагедии.
В селе Тарасовка Львовского района молния убила 14-летнего парня. Трагедия произошла в пятницу, 2 июля.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Известно, что в селе под Львовом в в 21:45 ч. молния ударила 14-летнего местного жителя. От полученных травм подросток погиб на месте трагедии.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Черкасской области молния убила двух человек, в Житомирской — сожгла дом.
Также под Житомиром молния попала в 15-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону в доме.