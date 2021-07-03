Под Львовом молния ночью убила 14-летнего парня

Подросток умер на месте трагедии.

В селе Тарасовка Львовского района молния убила 14-летнего парня. Трагедия произошла в пятницу, 2 июля.

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Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Известно, что в селе под Львовом в в 21:45 ч. молния ударила 14-летнего местного жителя. От полученных травм подросток погиб на месте трагедии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Черкасской области молния убила двух человек, в Житомирской — сожгла дом.

Также под Житомиром молния попала в 15-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону в доме.

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