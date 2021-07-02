Выгнали из ГАИ из-за взяток: отец погибшего в ДТП под Львовом 11-летнего мальчика оказался екс-капитаном милиции

Выгнали из ГАИ из-за взяток: отец погибшего в ДТП под Львовом 11-летнего мальчика оказался екс-капитаном милиции

Односельчане горе-отца рассказали, что он часто ездил нетрезвым.

Отец погибшего в ДТП под Львовом 11-летнего мальчика оказался бывшим работником ГАИ, которого уволили в 2015 году из-за взятки. Он, будучи нетрезвым, позволил своему сыну сесть за руль, из-за чего ребенок погиб.

Об этом сообщает zaxid.net.

По данным издания, ребенок не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с трассы. Мальчик погиб. Его 35-летний отец и 23-летний владелец авто не пострадали.

Издание со ссылкой на свои источники в полиции сообщает, что горе-отцом покойного 11-летнего мальчика является бывший капитан милиции и работник ГАИ, которого в 2015 году уволили со службы за взятки.

Односельчане мужчины рассказывают, что он часто конфликтовал с людьми. Он также часто ездил нетрезвым и хвастался тем, что научил своего сына управлять авто.

Напомним, на Львовщине мужчина пустил за руль BMW 11-летнего сына. Мальчик попал в ДТП и погиб.

Новости Украины: недалеко от Львова в ДТП погиб 11-летний мальчик - кто позволил ему сесть за руль

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