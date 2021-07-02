Коронавирус во Львове и области 2 июля: сколько людей заболело

Коронавирус во Львове и области 2 июля: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 29 человек.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 2 июля, демонстрирует стабильность. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 137 503 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 839 ПЦР-тестов, из которых 49 — положительные результаты. Среди них — 26 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 132 962 человека уже выздоровели, 3653, к сожалению, умерли.

Напомним, вчера, 2 июля, сообщалось, что во Львове и области провели 1290 ПЦР-тестов, из которых было 29 положительных результатов. Среди них — 8 жителей Львова.

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