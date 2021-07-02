Коронавирус "Дельта" близко: во Львове усиливают соблюдения карантина и обустраивают кровати с кислородом

Коронавирус "Дельта" близко: во Львове усиливают соблюдения карантина и обустраивают кровати с кислородом

Садовый прогнозирует, что уже через несколько недель ситуация с коронавирусом во Львове может кардинально измениться.

Во Львове из-за опасности коронавируса "Дельта" будут усиленно следить за соблюдением карантина в заведениях общественного питания и обустраивают дополнительные кровати с кислородом.

Об этом в Facebook сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.

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По словам Садового, городские власти мониторят ситуацию с СOVID-19 за рубежом, где происходит вспышка заболевания, а потому во Львове уже начинают подготовку к борьбе с вирусом.

"Мы все слишком расслабились. Теплое лето, конечно, хороший повод для отдыха и перезагрузки, но нужно не забывать, что СOVID-19 нас не оставил. В Украине уже зафиксированы случаи нового штамма "Дельта". И хотя сегодня статистика заболеваний действительно положительная для нас, но придет осень и придется пожинать плоды", — сообщил Садовый.

Городской председатель Львова во время брифинга отметил, что уже через несколько недель ситуация с коронавирусом может кардинально измениться.

"Похоже, что через несколько недель ситуация может кардинально измениться и лучше иметь все готово и спать спокойно", — сказал Садовый.

Поэтому из-за вероятной вспышке коронавируса в Львове собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая решила:

усилить соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других;

обустроить и зарезервировать дополнительные кровати с кислородом;

подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования заведений;

увеличить количество вакцинаций к 5000 в день.

Напомним, в Минздраве ответили, защищают ли имеющиеся в Украине вакцины от опасного штамма "Дельта".

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