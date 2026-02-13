- Дата публикации
- Львов
- 910
- 2 мин
Во Львове 16-летний парень впал в кому после обычной простуды: подробности (фото)
Львовская больница смогла остановить критическое состояние подростка.
Во Львове 16-летний подросток после своего дня рождения попал в кому из-за критического скопления гноя в мозге.
Об этом сообщили в Детской Больнице Святого Николая в Facebook.
По информации медучреждения, юноша, неделю назад перенес легкую вирусную инфекцию с высокой температурой и головной болью. На следующее утро после празднования 16-летия его мать нашла парня без сознания и сразу вызвала скорую помощь.
«Пациент поступил к нам в состоянии глубокой комы. По данным КТ у ребенка была эмпиема, то есть массивное скопление гноя над правым полушарием головного мозга. Мы провели оперативное вмешательство, дренировав содержимое эмпиемы, то есть забрали гной из мозга», — рассказал нейрохирург Больницы Святого Николая Юрий Кузьминский.
Исследование причин критического состояния показало, что все началось с обычного синусита — воспаления околоносовых пазух, которое возникло как осложнение после простуды. Из-за нарушения оттока слизи образовался гной, который распространился в мозг и глазницы.
После нейрохирургической операции отоларингологи очистили гайморовы и фронтальные пазухи, а офтальмологи удалили гной из глазниц, чтобы предотвратить потерю зрения.
«Парень провел три недели в отделении реанимации, из них две недели на искусственной вентиляции легких. Каждый день требовал слаженной работы анестезиологов, нейрохирургов, ЛОРов, офтальмологов и физических терапевтов. Только комплексная работа дала результат,» — отметила анестезиолог Наталья Курилец.
Состояние юноши стабилизировалось, угроза жизни миновала. Сначала левая сторона тела была парализована, однако благодаря физической терапии и собственным усилиям парень постепенно восстановил подвижность и снова начал самостоятельно ходить.
«Слава Богу, кома не оставила осложнений: Алексей разговаривает, самостоятельно передвигается, не имеет проблем с глотанием, питанием и парезов конечностей,» — подытожила заведующая отоларингологического отделения Татьяна Заброварная.
