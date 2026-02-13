Во Львове 16-летний парень впал в кому после обычной простуды: подробности (фото)

Детская больница Святого Николая

Во Львове 16-летний подросток после своего дня рождения попал в кому из-за критического скопления гноя в мозге.

Об этом сообщили в Детской Больнице Святого Николая в Facebook.

По информации медучреждения, юноша, неделю назад перенес легкую вирусную инфекцию с высокой температурой и головной болью. На следующее утро после празднования 16-летия его мать нашла парня без сознания и сразу вызвала скорую помощь.

«Пациент поступил к нам в состоянии глубокой комы. По данным КТ у ребенка была эмпиема, то есть массивное скопление гноя над правым полушарием головного мозга. Мы провели оперативное вмешательство, дренировав содержимое эмпиемы, то есть забрали гной из мозга», — рассказал нейрохирург Больницы Святого Николая Юрий Кузьминский.

Исследование причин критического состояния показало, что все началось с обычного синусита — воспаления околоносовых пазух, которое возникло как осложнение после простуды. Из-за нарушения оттока слизи образовался гной, который распространился в мозг и глазницы.

После нейрохирургической операции отоларингологи очистили гайморовы и фронтальные пазухи, а офтальмологи удалили гной из глазниц, чтобы предотвратить потерю зрения.

«Парень провел три недели в отделении реанимации, из них две недели на искусственной вентиляции легких. Каждый день требовал слаженной работы анестезиологов, нейрохирургов, ЛОРов, офтальмологов и физических терапевтов. Только комплексная работа дала результат,» — отметила анестезиолог Наталья Курилец.

Состояние юноши стабилизировалось, угроза жизни миновала. Сначала левая сторона тела была парализована, однако благодаря физической терапии и собственным усилиям парень постепенно восстановил подвижность и снова начал самостоятельно ходить.

«Слава Богу, кома не оставила осложнений: Алексей разговаривает, самостоятельно передвигается, не имеет проблем с глотанием, питанием и парезов конечностей,» — подытожила заведующая отоларингологического отделения Татьяна Заброварная.

